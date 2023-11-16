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Жильё в округ Юго-Запад, Россия

квартиры
7
7 объектов найдено
Квартира в Красносельский район, Россия
Квартира
Красносельский район, Россия
Площадь 34 м²
Арт. 54033461 У Вас остались нереализованные строительные идеи или проекты? Тогда Вам сюда!…
€64,363
Квартира в Красносельский район, Россия
Квартира
Красносельский район, Россия
Площадь 43 м²
Арт. 53913069 Дизайнерская квартира в современном ЖК! Шикарный вид! Последний этаж! Заезжай…
€102,981
Квартира в Красносельский район, Россия
Квартира
Красносельский район, Россия
Площадь 42 м²
Арт. 53511619 Уважаемый покупатель, вашему вниманию - квартира на Ленинском! Дом располо…
€86,489
Квартира 1 ванная в Красносельский район, Россия
Квартира 1 ванная
Красносельский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 14/20
Продается квартира-студия в ЖК Адмирал комфорт класса. До метро Автово и Ленинский пр. 15-2…
€56,639
Квартира в Красносельский район, Россия
Квартира
Красносельский район, Россия
Площадь 43 м²
Арт. 47209937 Добрый день, уважаемый Покупатель! Просторная, светлая однокомнатная кв…
€72,076
Квартира 1 ванная с мебелью в Красносельский район, Россия
Квартира 1 ванная с мебелью
Красносельский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 9/20
Месторасположение: Город: Санкт-Петербург Район: Красносельский Метро: Проспект ветеранов (…
€54,580
Квартира 3 комнаты с мебелью в Красносельский район, Россия
Квартира 3 комнаты с мебелью
Красносельский район, Россия
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Продаётся 3 комн. квартира в крупнопанельном доме 1984 г. постройки. Благоустроенный и оче…
€90,623

Параметры недвижимости в округ Юго-Запад, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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