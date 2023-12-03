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Квартиры в okrug Ulyanka, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 2 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/9
Предлагается к продаже отличная двухкомнатная квартира. Прямая продажа. Высокий 1-й этаж, о…
€71,490
в месяц
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Комната 3 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Комната 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 4/9
Прямая продажа ! Продаются две изолированные комнаты (31/43 долей в праве) в перспективной …
€36,249
в месяц
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Квартира 3 комнаты в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 7/9
Продается в прямой продаже 3-х комнатная квартира с изолированными комнатами, по желанию с …
€80,049
в месяц
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Квартира 1 комната в okrug Ulyanka, Россия
Квартира 1 комната
okrug Ulyanka, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/5
В продаже светлая ,чистая однокомнатная квартира на 2 этаже пятиэтажного дома .Общей площад…
€54,002
в месяц
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Параметры недвижимости в okrug Ulyanka, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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