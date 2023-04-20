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Купить недвижимость в округ Сосновая поляна, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комнатав Красносельский район, Россия
Квартира 1 комната
Красносельский район, Россия
1 Количество комнат 42 м² 14/16 Этаж
€ 62,377
Продается свободная однокомнатная квартира по хорошей цене в комплексе с хорошей транспортн…

Параметры недвижимости в округ Сосновая поляна, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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