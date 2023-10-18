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Количество комнат в okrug Smolninskoe, Россия

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1 объект найдено
Комната в okrug Smolninskoe, Россия
Комната
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 199 м²
Арт. 51776256 Комната в уникальном доме 1909 г. - памятнике архитектуры с невероятным видом…
€31,090

Параметры недвижимости в okrug Smolninskoe, Россия

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