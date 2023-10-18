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Жилая
Россия
okrug Smolninskoe
Жильё в okrug Smolninskoe, Россия
квартиры
39
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39 объектов найдено
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Квартира с лифтом, с двором
okrug Smolninskoe, Россия
209 м²
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
€1,07 млн
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
154 м²
Арт. 52827649 Исторический центр Санкт-Петербурга, в 3 мин от Таврического сада, рядом со С…
€680,099
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
38 м²
Арт. 52131790 В Центральном районе города Санкт-Петербурга появилась в продаже 1-комнатная …
€120,280
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
128 м²
Арт. 52120387 Семейная квартира с красивым, светлым ремонтом в элитном ЖК "Парадный Квартал…
€728,678
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Комната
okrug Smolninskoe, Россия
199 м²
Арт. 51776256 Комната в уникальном доме 1909 г. - памятнике архитектуры с невероятным видом…
€31,090
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
96 м²
Арт. 50518411 Квартира для семьи с хорошим ремонтом в центре Петербурга. ЛОКАЦИЯ. Дом …
€223,364
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
46 м²
Арт. 48581569 В кирпичном доме 1956 года постройки, с железобетонными перекрытиями - Вас жд…
€228,319
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
115 м²
Арт. 47187056 Редкое предложение в шаговой доступности от Таврического парка - 2-комнатная …
€728,678
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
69 м²
Арт. 45829373 Вашему вниманию предлагается светлая квартира с видом на тихую улицу в До…
€200,629
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
69 м²
Арт. 46064901 Квартира на Невском! 2 комнаты и большая кухня-гостиная! Ванная с окном! Ест…
€247,751
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
215 м²
Арт. 46113612 Сталинская квартира большой площади в непосредственной близости от Смольно…
€329,362
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
178 м²
Арт. 45233504 Мы ищем истинных ценителей атмосферы старинного Петербурга .! Это одно из…
€299,244
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
86 м²
Арт. 45068972 Квартира в новом Клубном доме 2019 года бизнес класса с дизайнерским ремонтом…
€393,486
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
162 м²
Арт. 44696056 Уважаемый покупатель, Представляем Вашему вниманию квартиру в одной из прек…
€242,893
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
153 м²
Арт. 43825781 Уникальная квартира с панорамным видом на центр города. Дизайнерский ремонт. …
€660,668
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
132 м²
Арт. 43269063 В продаже КВАРТИРА в жилом комплексе премиум класса «Парадный квартал», застр…
€728,678
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
111 м²
Арт. 42394955 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию квартиру в самом сердце ис…
€223,364
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
180 м²
Арт. 42373211 Предлагаем к покупке мини-отель с полностью готовыми и уже действующими студи…
€582,845
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
149 м²
Арт. 41362833 На Синопской набережной, появилось отличное предложение – видовая квартира с …
€252,511
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Квартира 6 комнат с мебелью
okrug Smolninskoe, Россия
6
2
210 м²
5/5
В продаже 6-ти комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в стиле модерн! Доходный дом В.…
€590,535
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
104 м²
Арт. 38243633 Квартира полностью готова к проживанию. Идеальный по качеству ремонт. Проведе…
€427,491
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
91 м²
Арт. 38083714 Представляем вашему вниманию Квартиру в "Парадном квартале" рядом с Таврическ…
€485,785
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
128 м²
Арт. 36923917 Современный ЖК бизнес-класса вблизи Невского проспекта! 3 спальни и балкон! …
€270,097
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
102 м²
Арт. 36727924 В продаже новый объект в ЖК СМОЛЬНЫЙ ПАРК (2-я очередь), ранее не представлен…
€524,648
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
59 м²
Арт. 34653197 Вниманию ценителей Центрального района роскошного Санкт-Петербурга представл…
€131,152
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
342 м²
Арт. 33952771 Предлагаем Вам уникальный пентхаус с потрясающим видом на Неву, Смольный парк…
€922,992
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
112 м²
Арт. 33646881 Дизайнерская квартира в элитном ЖК "Шпалерная,60" с видом на Таврический сад…
€406,117
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
143 м²
Арт. 33196975 Тихая часть Центрального района и одна из лучших локаций улиц Советских! Рядо…
€301,187
Рекомендовать
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
84 м²
Арт. 32413942 Продается просторная, семейная квартира в Центральном районе, в доме 1941 год…
€160,309
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Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
136 м²
Арт. 24398046 Уважаемый покупатель, мы рады предложить Вам жемчужину Центрального района, …
€417,775
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Параметры недвижимости в okrug Smolninskoe, Россия
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