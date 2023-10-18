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Жильё в okrug Smolninskoe, Россия

квартиры
39
39 объектов найдено
Квартира с лифтом, с двором в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира с лифтом, с двором
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 209 м²
Арт. 3360590 Все преимущества дореволюционного дома в старом фонде в одной квартире: Лока…
€1,07 млн
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 154 м²
Арт. 52827649 Исторический центр Санкт-Петербурга, в 3 мин от Таврического сада, рядом со С…
€680,099
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 52131790 В Центральном районе города Санкт-Петербурга появилась в продаже 1-комнатная …
€120,280
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 128 м²
Арт. 52120387 Семейная квартира с красивым, светлым ремонтом в элитном ЖК "Парадный Квартал…
€728,678
Комната в okrug Smolninskoe, Россия
Комната
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 199 м²
Арт. 51776256 Комната в уникальном доме 1909 г. - памятнике архитектуры с невероятным видом…
€31,090
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 96 м²
Арт. 50518411 Квартира для семьи с хорошим ремонтом в центре Петербурга. ЛОКАЦИЯ. Дом …
€223,364
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 46 м²
Арт. 48581569 В кирпичном доме 1956 года постройки, с железобетонными перекрытиями - Вас жд…
€228,319
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 115 м²
Арт. 47187056 Редкое предложение в шаговой доступности от Таврического парка - 2-комнатная …
€728,678
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 69 м²
Арт. 45829373 Вашему вниманию предлагается светлая квартира с видом на тихую улицу в До…
€200,629
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 69 м²
Арт. 46064901 Квартира на Невском! 2 комнаты и большая кухня-гостиная! Ванная с окном! Ест…
€247,751
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 215 м²
Арт. 46113612 Сталинская квартира большой площади в непосредственной близости от Смольно…
€329,362
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 178 м²
Арт. 45233504 Мы ищем истинных ценителей атмосферы старинного Петербурга .! Это одно из…
€299,244
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 86 м²
Арт. 45068972 Квартира в новом Клубном доме 2019 года бизнес класса с дизайнерским ремонтом…
€393,486
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 162 м²
Арт. 44696056 Уважаемый покупатель, Представляем Вашему вниманию квартиру в одной из прек…
€242,893
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 153 м²
Арт. 43825781 Уникальная квартира с панорамным видом на центр города. Дизайнерский ремонт. …
€660,668
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 132 м²
Арт. 43269063 В продаже КВАРТИРА в жилом комплексе премиум класса «Парадный квартал», застр…
€728,678
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 42394955 Уважаемый покупатель, представляем Вашему вниманию квартиру в самом сердце ис…
€223,364
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 180 м²
Арт. 42373211 Предлагаем к покупке мини-отель с полностью готовыми и уже действующими студи…
€582,845
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 149 м²
Арт. 41362833 На Синопской набережной, появилось отличное предложение – видовая квартира с …
€252,511
Квартира 6 комнат с мебелью в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира 6 комнат с мебелью
okrug Smolninskoe, Россия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 5/5
В продаже 6-ти комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в стиле модерн! Доходный дом В.…
€590,535
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 104 м²
Арт. 38243633 Квартира полностью готова к проживанию. Идеальный по качеству ремонт. Проведе…
€427,491
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 91 м²
Арт. 38083714 Представляем вашему вниманию Квартиру в "Парадном квартале" рядом с Таврическ…
€485,785
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 128 м²
Арт. 36923917 Современный ЖК бизнес-класса вблизи Невского проспекта! 3 спальни и балкон! …
€270,097
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 102 м²
Арт. 36727924 В продаже новый объект в ЖК СМОЛЬНЫЙ ПАРК (2-я очередь), ранее не представлен…
€524,648
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 59 м²
Арт. 34653197 Вниманию ценителей Центрального района роскошного Санкт-Петербурга представл…
€131,152
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 342 м²
Арт. 33952771 Предлагаем Вам уникальный пентхаус с потрясающим видом на Неву, Смольный парк…
€922,992
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 112 м²
Арт. 33646881 Дизайнерская квартира в элитном ЖК "Шпалерная,60" с видом на Таврический сад…
€406,117
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 143 м²
Арт. 33196975 Тихая часть Центрального района и одна из лучших локаций улиц Советских! Рядо…
€301,187
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 84 м²
Арт. 32413942 Продается просторная, семейная квартира в Центральном районе, в доме 1941 год…
€160,309
Квартира в okrug Smolninskoe, Россия
Квартира
okrug Smolninskoe, Россия
Площадь 136 м²
Арт. 24398046 Уважаемый покупатель, мы рады предложить Вам жемчужину Центрального района, …
€417,775

Параметры недвижимости в okrug Smolninskoe, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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