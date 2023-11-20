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Дома в округ Шувалово-Озерки, Россия

1 объект найдено
Дом в округ Шувалово-Озерки, Россия
Дом
округ Шувалово-Озерки, Россия
Площадь 391 м²
Арт. 54492758 Представляем вашему вниманию уникальное предложение! Дом с участком в черте…
€1,99 млн
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Параметры недвижимости в округ Шувалово-Озерки, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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