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Квартиры в округ Шувалово-Озерки, Россия

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5 объектов найдено
Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Площадь 98 м²
Арт. 54897189 В прямой продаже 3 ком кв в ЖК Шуваловские высоты. Современный дом 2011 года …
€255,586
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Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Площадь 82 м²
Арт. 55084171 Предлагается к продаже уютная, просторная и светлая квартира в доме комфорт к…
€284,467
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Квартира 1 ванная в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира 1 ванная
округ Шувалово-Озерки, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 20/28
Продаётся квартира-студия, полная площадь с лоджией 35,1 м2. Входная дверь металлическая, …
€55,718
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Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Площадь 82 м²
Арт. 44717008 Отличная, уютная семейная квартира в Выборгском районе в пешей доступности о…
€164,082
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Квартира в округ Шувалово-Озерки, Россия
Квартира
округ Шувалово-Озерки, Россия
Площадь 70 м²
Арт. 36794590 Уважаемый покупатель. ЖК Новая Скандинавия, 2-х комнатная квартира "Заезжай…
€169,607
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Параметры недвижимости в округ Шувалово-Озерки, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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