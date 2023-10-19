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Количество комнат в округ Ржевка, Россия

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4 объекта найдено
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 11,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,541
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 12,7 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.…
€15,541
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагается комната 16 м2 в коммунальной квартире. Прямая продажа. Дом кирпичный 1972 г.п.…
€17,483
Комната 8 комнат в округ Ржевка, Россия
Комната 8 комнат
округ Ржевка, Россия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Этаж 4/9
Предлагаются в прямой продаже две комнаты 16 м2 и 11,7 м2 в коммунальной квартире. Дом ки…
€33,024

Параметры недвижимости в округ Ржевка, Россия

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