Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. округ Пулковский меридиан

Жильё в округ Пулковский меридиан, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в округ Пулковский меридиан, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Пулковский меридиан, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 3/5
Уютная 3х комнатная квартира на комфортном 3 этаже продается рядом с метро пр. Ветеранов (7…
€59,999

Параметры недвижимости в округ Пулковский меридиан, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти