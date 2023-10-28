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Квартиры в okrug Novoizmaylovskoe, Россия

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1 объект найдено
Квартира в okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Квартира
okrug Novoizmaylovskoe, Россия
Площадь 81 м²
Арт. 51641482 В самом сердце Московского района в ЖК "Дом у площади Победы" появилась в про…
€216,559

Параметры недвижимости в okrug Novoizmaylovskoe, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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