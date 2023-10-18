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Количество комнат в okrug No 78, Россия

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1 объект найдено
Комната в okrug No 78, Россия
Комната
okrug No 78, Россия
Площадь 169 м²
Арт. 51037139 В продаже комната правильной удобной формы с двумя окнами с низкими широкими …
€46,150

Параметры недвижимости в okrug No 78, Россия

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