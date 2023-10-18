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Квартиры в okrug No 78, Россия

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46 объектов найдено
Квартира с двором в okrug No 78, Россия
Квартира с двором
okrug No 78, Россия
Площадь 248 м²
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
€663,097
Квартира с лифтом в okrug No 78, Россия
Квартира с лифтом
okrug No 78, Россия
Площадь 171 м²
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира с анфиладой комнат, видом на воду и в…
€728,678
Квартира 3 комнаты в okrug No 78, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug No 78, Россия
Комнаты 3
Площадь 93 м²
Этаж 4/5
Предлагается к продаже просторная, светлая 3-х комнатная квартира в историческом центре С…
€195,554
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 370 м²
Арт. 53530235 Продается уникальная квартира с качественным ремонтом и мебелью в историческо…
€1,17 млн
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 97 м²
Арт. 52882805 Адмиралтейский район – спокойное и тихое место с отлично развитой инфраструкт…
€161,767
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 136 м²
Арт. 52898510 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это н…
€523,677
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 111 м²
Арт. 52735834 Уникальная возможность приобрести прекрасный мини-отель площадью 111 м², расп…
€184,598
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 78 м²
Арт. 52114130 Уважаемые покупатели, в продаже объект, имеющий уникальную историческую ценн…
€242,504
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 89 м²
Арт. 51763087 Уважаемый покупатель Рад представить вам интересную квартиру в тихом камер…
€168,082
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 184 м²
Арт. 51825282 Представляем Вашему вниманию просторную, светлую квартиру рядом с Таврически…
€437,207
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 200 м²
Арт. 51775154 ЖК "Русский Дом"- потрясающей красивый архитектуры проект в Центре города. …
€1,07 млн
Комната в okrug No 78, Россия
Комната
okrug No 78, Россия
Площадь 169 м²
Арт. 51037139 В продаже комната правильной удобной формы с двумя окнами с низкими широкими …
€46,150
Квартира 4 комнаты в okrug No 78, Россия
Квартира 4 комнаты
okrug No 78, Россия
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 2/3
Продаётся 4-комн. квартира, 109 м² Никто не прописан! * Свободна! * БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ! * Од…
€202,331
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 96 м²
Арт. 49966417 Предлагаем Вашему вниманию семейную квартиру в лучшей части Центрального райо…
€204,030
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 90 м²
Арт. 48248170 Перспективная квартира для комфортного проживания в самом Центре! Высота пото…
€220,547
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 68 м²
Арт. 47941615 Истинно Петербургский вид на крыши из атмосферной квартиры рядом с Владимирск…
€267,182
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 82 м²
Арт. 47728795 Уважаемые покупатели! В самом центре города, на Колокольной улице в доме N…
€238,035
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 101 м²
Арт. 46574501 Вашему вниманию предлагается 2-комнатная квартира с просторной кухней-гостино…
€272,040
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 46 м²
Арт. 46902128 Это одно из лучших мест в центре "Золотого треугольника" Санкт-Петербурга. …
€213,746
Квартира 5 комнат с мебелью в okrug No 78, Россия
Квартира 5 комнат с мебелью
okrug No 78, Россия
Комнаты 5
Площадь 123 м²
Этаж 2/6
Прямая продажа! Интересное предложение пятикомнатной квартиры на углу Невского и Литейного …
€186,841
Квартира 5 комнат с мебелью в okrug No 78, Россия
Квартира 5 комнат с мебелью
okrug No 78, Россия
Комнаты 5
Площадь 142 м²
Этаж 3/6
Это одно из лучших предложений просторной пятикомнатной комнатной квартиры в центре Санкт-П…
€184,905
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 125 м²
Арт. 40710804 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке многокомнатную квартиру. В квар…
€290,500
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 86 м²
Арт. 40416228 Тихий Центр Санкт-Петербурга. Уютный переулок Джамбула с одностороннем движен…
€194,314
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 100 м²
Арт. 40249640 Уважаемые дамы и господа, мы нашли для вас уникальное предложение! Предлага…
€241,921
Квартира 2 комнаты с мебелью в okrug No 78, Россия
Квартира 2 комнаты с мебелью
okrug No 78, Россия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 1/5
Лучшее предложение для покупателей с ипотекой Сбера- возможность получения ставки по ипотек…
€123,819
Квартира 3 комнаты с мебелью в okrug No 78, Россия
Квартира 3 комнаты с мебелью
okrug No 78, Россия
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/6
﻿Продается чистая просторная уютная трехкомнатная квартира с изолированными комнатами в ист…
€159,735
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 37110163 Предлагается вашему вниманию ВИДОВАЯ квартира на главном проспекте Петербурга…
€630,549
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 74 м²
Арт. 35193896 Редкое предложение - Квартира, общей площадью 74 м2, расположенная в ЗОЛОТОМ…
€271,943
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 142 м²
Арт. 34820838 Вид на Владимирский проспект! Вход парадный! В июне 2023 года закончен космет…
€495,501
Квартира в okrug No 78, Россия
Квартира
okrug No 78, Россия
Площадь 80 м²
Арт. 34753901 Дорогие покупатели, предлагаем Вашему вниманию квартиру с совершенно новым р…
€199,172

Параметры недвижимости в okrug No 78, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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