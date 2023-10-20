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Жилая
Россия
okrug No 78
Жильё в okrug No 78, Россия
квартиры
46
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46 объектов найдено
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Квартира с двором
okrug No 78, Россия
248 м²
Арт. 3354956 Представьте себе, что вы гуляете по опустевшему Петербургу. Есть только вы и т…
€662,250
Рекомендовать
Квартира с лифтом
okrug No 78, Россия
171 м²
Арт. 4670490 В продаже истинно Петербургская квартира с анфиладой комнат, видом на воду и в…
€727,747
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
okrug No 78, Россия
3
93 м²
4/5
Предлагается к продаже просторная, светлая 3-х комнатная квартира в историческом центре С…
€195,304
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
370 м²
Арт. 53530235 Продается уникальная квартира с качественным ремонтом и мебелью в историческо…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
97 м²
Арт. 52882805 Адмиралтейский район – спокойное и тихое место с отлично развитой инфраструкт…
€161,560
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
136 м²
Арт. 52898510 "Золотой треугольник СПб", здесь самое дорогое жилье в Центре города, и это н…
€523,008
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
111 м²
Арт. 52735834 Уникальная возможность приобрести прекрасный мини-отель площадью 111 м², расп…
€184,363
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
78 м²
Арт. 52114130 Уважаемые покупатели, в продаже объект, имеющий уникальную историческую ценн…
€242,194
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
89 м²
Арт. 51763087 Уважаемый покупатель Рад представить вам интересную квартиру в тихом камер…
€167,867
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
184 м²
Арт. 51825282 Представляем Вашему вниманию просторную, светлую квартиру рядом с Таврически…
€436,648
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
200 м²
Арт. 51775154 ЖК "Русский Дом"- потрясающей красивый архитектуры проект в Центре города. …
€1,07 млн
1
Рекомендовать
Комната
okrug No 78, Россия
169 м²
Арт. 51037139 В продаже комната правильной удобной формы с двумя окнами с низкими широкими …
€46,091
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
okrug No 78, Россия
4
109 м²
2/3
Продаётся 4-комн. квартира, 109 м² Никто не прописан! * Свободна! * БЕЗ ОБРЕМЕНЕНИЙ! * Од…
€202,072
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
96 м²
Арт. 49966417 Предлагаем Вашему вниманию семейную квартиру в лучшей части Центрального райо…
€203,769
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
90 м²
Арт. 48248170 Перспективная квартира для комфортного проживания в самом Центре! Высота пото…
€220,265
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
68 м²
Арт. 47941615 Истинно Петербургский вид на крыши из атмосферной квартиры рядом с Владимирск…
€266,841
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
82 м²
Арт. 47728795 Уважаемые покупатели! В самом центре города, на Колокольной улице в доме N…
€237,731
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
101 м²
Арт. 46574501 Вашему вниманию предлагается 2-комнатная квартира с просторной кухней-гостино…
€271,692
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
46 м²
Арт. 46902128 Это одно из лучших мест в центре "Золотого треугольника" Санкт-Петербурга. …
€213,473
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с мебелью
okrug No 78, Россия
5
123 м²
2/6
Прямая продажа! Интересное предложение пятикомнатной квартиры на углу Невского и Литейного …
€186,603
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с мебелью
okrug No 78, Россия
5
142 м²
3/6
Это одно из лучших предложений просторной пятикомнатной комнатной квартиры в центре Санкт-П…
€184,669
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
125 м²
Арт. 40710804 Уважаемый покупатель! Предлагаем к покупке многокомнатную квартиру. В квар…
€290,129
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
86 м²
Арт. 40416228 Тихий Центр Санкт-Петербурга. Уютный переулок Джамбула с одностороннем движен…
€194,066
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
100 м²
Арт. 40249640 Уважаемые дамы и господа, мы нашли для вас уникальное предложение! Предлага…
€241,612
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с мебелью
okrug No 78, Россия
2
73 м²
1/5
Лучшее предложение для покупателей с ипотекой Сбера- возможность получения ставки по ипотек…
€123,661
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с мебелью
okrug No 78, Россия
3
79 м²
1/6
Продается чистая просторная уютная трехкомнатная квартира с изолированными комнатами в ист…
€159,531
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
250 м²
Арт. 37110163 Предлагается вашему вниманию ВИДОВАЯ квартира на главном проспекте Петербурга…
€629,744
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
74 м²
Арт. 35193896 Редкое предложение - Квартира, общей площадью 74 м2, расположенная в ЗОЛОТОМ…
€271,595
Рекомендовать
Квартира
okrug No 78, Россия
142 м²
Арт. 34820838 Вид на Владимирский проспект! Вход парадный! В июне 2023 года закончен космет…
€494,868
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Квартира
okrug No 78, Россия
80 м²
Арт. 34753901 Дорогие покупатели, предлагаем Вашему вниманию квартиру с совершенно новым р…
€198,918
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Параметры недвижимости в okrug No 78, Россия
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