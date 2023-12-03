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Жильё в okrug No 75, Россия

1 объект найдено
Квартира в okrug No 75, Россия
Квартира
okrug No 75, Россия
Площадь 40 м²
Арт. 55763613 Продается 1х кк квартира общей площадью 39,8 кв.м., в жилом комплексе Карпа…
€87,601
в месяц
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МИР КВАРТИР
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Параметры недвижимости в okrug No 75, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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