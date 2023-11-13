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Жильё в okrug No 72, Россия

1 объект найдено
Квартира в okrug No 72, Россия
Квартира
okrug No 72, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 54630228 В продаже квартира рядом с метро и красивым видом на парк. Редкая возможность…
€111,574

Параметры недвижимости в okrug No 72, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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