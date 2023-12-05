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Квартиры в округ № 7, Россия

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1 объект найдено
Квартира в округ № 7, Россия
Квартира
округ № 7, Россия
Площадь 94 м²
Арт. 14444696 Уникальная квартира в историческом особняке в императорской части Васильевско…
€453,732
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Параметры недвижимости в округ № 7, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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