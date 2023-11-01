Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. okrug No 65
  5. Дома

Дома в okrug No 65, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Сочи, Россия
Квартира 1 комната
Сочи, Россия
Комнаты 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/14
Крупногабаритная однокомнатная квартира в центре города. Закрытая придомовая территория. В ш…
€160,766
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 10/21
€135,595
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/16
€162,423
Квартира 1 комната в Красное Село, Россия
Квартира 1 комната
Красное Село, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/11
€38,863
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
Этаж 11/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 2-к квартира №1269 о…
€133,567
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 16/16
€107,083
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 9/18
€76,526
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 17/25
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №6…
€76,363
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 4
Площадь 79 м²
Этаж 16/25
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-…
€157,961
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 19/22
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №3…
€125,903
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Этаж 2/21
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №1…
€123,024
Квартира 1 комната в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 15/30
€84,379

Параметры недвижимости в okrug No 65, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти