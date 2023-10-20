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Жильё в округ № 54, Россия

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Невский район, Россия
Квартира 1 комната
Невский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/16
Внесён аванс. Продаётся просторная однокомнатная квартира в точечном кирпичном доме с нес…
€67,019
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 23 м²
Арт. 50104356 Вашему вниманию предлагается высокодоходный апартамент у метро в Санкт-Петерб…
€34,117
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 74 м²
Арт. 48119053 Семейная двухсторонняя квартира возле метро Проспект Большевиков!  Здравст…
€103,814
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 62 м²
Арт. 44164667 Вашему вниманию предлагается квартира с современным ремонтом, созданным по …
€119,898
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 21 м²
Арт. 28953675 Студия в инвест-отеле! Современный дизайн, мебель и техника! Предлагается к…
€34,117

Параметры недвижимости в округ № 54, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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