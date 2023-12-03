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Квартиры в округ Невская застава, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 4 комнаты
Невский район, Россия
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Этаж 2/2
Продается просторная четырехкомнатная квартира 87,4 м2 в оригинальном доме на четыре кварти…
€115,794
в месяц
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Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 99 м²
Арт. 51768901 Современный, новый дизайнерский ремонт! ЖК на берегу Невы рядом с центром гор…
€370,541
в месяц
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МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 35123181 Квартира с ремонтом в новом ЖК у метро Елизаровская! Закрытый двор! Есть лодж…
€150,935
в месяц
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Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский
Квартира в Невский район, Россия
Квартира
Невский район, Россия
Площадь 93 м²
Арт. 18286376 В продаже ВИДОВАЯ 2-х комнатная квартира в новом доме Бизнес-класса – ЖК «Эта…
€210,443
в месяц
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Агентство
МИР КВАРТИР
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в округ Невская застава, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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