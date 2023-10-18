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Квартиры в округ Московская застава, Россия

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63 объекта найдено
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 113 м²
Арт. 52260078 Продается просторная, светлая, семейная 4-комнатная квартира в самом зеленом …
€344,908
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51714230 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€70,011
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 31 м²
Арт. 51715654 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€73,422
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51715736 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€66,222
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 46 м²
Арт. 51712648 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€100,354
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 51715256 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€95,146
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51714878 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€69,768
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51063102 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€68,496
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51036056 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€65,406
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51037163 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€70,332
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51035229 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€67,971
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 51062829 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€66,679
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51039537 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€67,359
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51063069 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€67,136
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51035793 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€65,843
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 51036137 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€65,630
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 31 м²
Арт. 51036256 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€66,941
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 23 м²
Арт. 51037000 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€60,189
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 24 м²
Арт. 51034394 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€58,003
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 40 м²
Арт. 51063140 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€85,693
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 57 м²
Арт. 50376538 Квартира в ЖК бизнес класса от RBI рядом с метро Фрунзенская. Ремонт без амор…
€174,786
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 42 м²
Арт. 24472742 ЖК «iD Moskovskiy» состоит из 2 клубных жилых домов высотой в 9 и 10 этажей, …
€184,404
Квартира 2 комнаты в Московский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Московский район, Россия
Комнаты 2
Площадь 47 м²
Этаж 4/5
Продается уютная компактная двухкомнатная квартира площадью 47,1 кв.м. в престижном Московс…
€82,288
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 29 м²
Арт. 49299848 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€65,542
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 23 м²
Арт. 49299845 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€58,149
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 44 м²
Арт. 49299846 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€95,020
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 30 м²
Арт. 49299847 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€69,176
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 62 м²
Арт. 48766013 Актуальное объявление - не фэйк для ловли контактов. Прямая продажа! Актуальн…
€176,826
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 41 м²
Арт. 48298476 Мансарда художника в Центре с видом на крыши города! Добрый день, уважаемый…
€97,157
Квартира в Московский район, Россия
Квартира
Московский район, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 47170704 Клубный Дом "ПРОВИДАНСЪ" в центральной части Московского района! Здравству…
€93,300

Параметры недвижимости в округ Московская застава, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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