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Квартиры в okrug Dachnoe, Россия

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 5/9
Продается 3 -х квартира в прямой продаже, в собственности более 10 лет. Хороший ремонт, ст…
€93,642
в месяц
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Квартира 3 комнаты в okrug Dachnoe, Россия
Квартира 3 комнаты
okrug Dachnoe, Россия
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 3/9
Предлагается к продаже 3-х ком. квартира в отличном состоянии, можно въехать и жить! Очень…
€99,684
в месяц
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Квартира в okrug Dachnoe, Россия
Квартира
okrug Dachnoe, Россия
Площадь 48 м²
Арт. 35968037 Уважаемые Графы и Графини! Предлагаем вам приобрести поистине уникальную к…
€125,863
в месяц
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