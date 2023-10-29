Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. okrug Chkalovskoe
  5. Дома

Дома в okrug Chkalovskoe, Россия

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 15/16
€155,012
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 6/15
€118,685
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 2
Площадь 56 м²
Этаж 28/30
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес класса. Продаётся 2-к квартира №609 общ…
€223,719
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 15/16
€132,319
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 12/12
€117,610
Квартира 3 комнаты в Москва, Россия
Квартира 3 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 3/18
€147,820
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 11/16
€109,985
Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 69 м²
Этаж 14/14
€188,878
Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 15/17
€169,440
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 8/8
€76,116
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Квартира 4 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 4
Площадь 89 м²
Этаж 3/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 4-…
€187,924
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 7/16
€87,843

Параметры недвижимости в okrug Chkalovskoe, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти