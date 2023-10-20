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34 объекта найдено
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Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
109 м²
Арт. 53494808 Квартира с 2 террасами и стильным дизайнерским ремонтом в престижном ЖК со СП…
€960,626
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
91 м²
Арт. 52186587 Предлагается евро-трехкомнатная квартира в ЖК премиум класса "Северная корона…
€359,022
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Квартира 1 ванная
okrug Chkalovskoe, Россия
1
23 м²
4/8
Продается квартира-студия площадью 22,5 кв.м. на 4-м этаже в элитном современном жилом комп…
€80,152
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Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
65 м²
Арт. 51487614 Дом построен компанией RBI, а значит бизнес-класс это не просто кашерное опре…
€315,357
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
81 м²
Арт. 51483709 Дом построен компанией RBI, а значит бизнес-класс это не просто кашерное опре…
€376,488
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
45 м²
Арт. 49574110 Элитный ЖК "Роял Парк" раскинулся в топовой локации СПб на набережной Невы, …
€203,672
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Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
80 м²
Арт. 48949696 Стильная! Современная! Лаконичная! Уважаемый покупатель, представляем Вашем…
€373,577
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Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
146 м²
Арт. 48312988 Крестовский остров - что может быть респектабельней для жизни в городе? К…
€863,593
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
137 м²
Арт. 45733590 Вашему вниманию представляется роскошная квартира с дизайнерским ремонтом в Ж…
€1,44 млн
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
250 м²
Арт. 46980049 Мансардная квартира с высокими потолками, в коньке 4 м, с премиальным дизайне…
€969,359
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
134 м²
Арт. 46019321 До входа в ЦПКиО и Приморский парк Победы 200 метров! Потолки 3.4 метра! …
€630,714
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
265 м²
Арт. 45602707 Видовая квартира в элитном жилом комплексе «Фаворит». В самой тихой и живопис…
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
51 м²
Арт. 45584356 О КВАРТИРЕ: Квартира с новым современным ремонтом площадью 50,9 кв. м. Высо…
€222,108
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
179 м²
Арт. 42942963 Просторная семейная современная квартира с огромными окнами, высокими потолка…
€1,07 млн
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
95 м²
Арт. 42532944 Формирование нового облика Петровского острова практически завершено. Боль…
€305,557
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
96 м²
Арт. 41920208 Представляем Вашему вниманию уникальную квартира на Каменноостровском проспек…
€425,975
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
104 м²
Арт. 40753695 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию просторная и функциона…
€412,390
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
359 м²
Арт. 39168725 Изысканный интерьер с брендами от мировых производителей! Собственная терраса…
€2,81 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с мебелью
okrug Chkalovskoe, Россия
4
96 м²
5/6
Предлагается Квартира на Петроградской стороне, до метро Петроградская 5-7 минут пешком. От…
€154,697
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
45 м²
Арт. 37072073 В продаже появилась просторная видовая однокомнатная квартира в престижном жи…
€171,748
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
144 м²
Арт. 36227977 4 комнаты и новый ремонт. О КВАРТИРЕ: Ремонт выполнен только что - осенью…
€931,517
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
118 м²
Арт. 35628989 Ключи получены! Успейте приобрести 4-х комнатную квартиру 118,4 м2 в жилом…
€387,162
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
76 м²
Арт. 34864595 Редкое предложение в ЖК "Ориенталь" от строительной компании "ЮИТ". Дом распо…
€299,832
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
38 м²
Арт. 31959902 Достойное жилье и выгодная инвестиция! В квартире в данный момент идет ремон…
€168,837
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
42 м²
Арт. 33913497 Вашему вниманию предлагается уютная квартира в одном из самых знаковых жилых…
€171,748
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
109 м²
Арт. 31100156 Представляю Вам видовую, трехстороннюю квартиру с видом на Песочную набережну…
€538,533
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
141 м²
Арт. 25385578 Видовая квартира с премиальным ремонтом! К продаже предлагается 3-комнатная к…
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
205 м²
Арт. 23306370 Престижный Крестовский остров!!! Здесь расположено большое количество па…
€630,714
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
208 м²
Арт. 23308545 Престижный Крестовский остров!!! Здесь расположено большое количество па…
€727,747
Рекомендовать
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
262 м²
Арт. 3361552 Если вы искали тихую и стильную квартиру, то вы ее нашли! Клубный дом, проект …
€1,65 млн
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