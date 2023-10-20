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Квартиры в okrug Chkalovskoe, Россия

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34 объекта найдено
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 109 м²
Арт. 53494808 Квартира с 2 террасами и стильным дизайнерским ремонтом в престижном ЖК со СП…
€960,626
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 91 м²
Арт. 52186587 Предлагается евро-трехкомнатная квартира в ЖК премиум класса "Северная корона…
€359,022
Квартира 1 ванная в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира 1 ванная
okrug Chkalovskoe, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 4/8
Продается квартира-студия площадью 22,5 кв.м. на 4-м этаже в элитном современном жилом комп…
€80,152
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 65 м²
Арт. 51487614 Дом построен компанией RBI, а значит бизнес-класс это не просто кашерное опре…
€315,357
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 81 м²
Арт. 51483709 Дом построен компанией RBI, а значит бизнес-класс это не просто кашерное опре…
€376,488
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 49574110 Элитный ЖК "Роял Парк" раскинулся в топовой локации СПб на набережной Невы, …
€203,672
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 80 м²
Арт. 48949696 Стильная! Современная! Лаконичная! Уважаемый покупатель, представляем Вашем…
€373,577
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 146 м²
Арт. 48312988 Крестовский остров - что может быть респектабельней для жизни в городе? К…
€863,593
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 137 м²
Арт. 45733590 Вашему вниманию представляется роскошная квартира с дизайнерским ремонтом в Ж…
€1,44 млн
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 250 м²
Арт. 46980049 Мансардная квартира с высокими потолками, в коньке 4 м, с премиальным дизайне…
€969,359
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 134 м²
Арт. 46019321 До входа в ЦПКиО и Приморский парк Победы 200 метров! Потолки 3.4 метра! …
€630,714
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 265 м²
Арт. 45602707 Видовая квартира в элитном жилом комплексе «Фаворит». В самой тихой и живопис…
€1,60 млн
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 51 м²
Арт. 45584356 О КВАРТИРЕ: Квартира с новым современным ремонтом площадью 50,9 кв. м. Высо…
€222,108
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 179 м²
Арт. 42942963 Просторная семейная современная квартира с огромными окнами, высокими потолка…
€1,07 млн
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 95 м²
Арт. 42532944 Формирование нового облика Петровского острова практически завершено. Боль…
€305,557
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 96 м²
Арт. 41920208 Представляем Вашему вниманию уникальную квартира на Каменноостровском проспек…
€425,975
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 104 м²
Арт. 40753695 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию просторная и функциона…
€412,390
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 359 м²
Арт. 39168725 Изысканный интерьер с брендами от мировых производителей! Собственная терраса…
€2,81 млн
Квартира 4 комнаты с мебелью в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира 4 комнаты с мебелью
okrug Chkalovskoe, Россия
Комнаты 4
Площадь 96 м²
Этаж 5/6
Предлагается Квартира на Петроградской стороне, до метро Петроградская 5-7 минут пешком. От…
€154,697
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 45 м²
Арт. 37072073 В продаже появилась просторная видовая однокомнатная квартира в престижном жи…
€171,748
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 144 м²
Арт. 36227977 4 комнаты и новый ремонт. О КВАРТИРЕ: Ремонт выполнен только что - осенью…
€931,517
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 118 м²
Арт. 35628989 Ключи получены! Успейте приобрести 4-х комнатную квартиру 118,4 м2 в жилом…
€387,162
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 76 м²
Арт. 34864595 Редкое предложение в ЖК "Ориенталь" от строительной компании "ЮИТ". Дом распо…
€299,832
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 31959902 Достойное жилье и выгодная инвестиция! В квартире в данный момент идет ремон…
€168,837
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 42 м²
Арт. 33913497 Вашему вниманию предлагается уютная квартира в одном из самых знаковых жилых…
€171,748
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 109 м²
Арт. 31100156 Представляю Вам видовую, трехстороннюю квартиру с видом на Песочную набережну…
€538,533
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 141 м²
Арт. 25385578 Видовая квартира с премиальным ремонтом! К продаже предлагается 3-комнатная к…
€1,16 млн
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 205 м²
Арт. 23306370 Престижный Крестовский остров!!! Здесь расположено большое количество па…
€630,714
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 208 м²
Арт. 23308545 Престижный Крестовский остров!!! Здесь расположено большое количество па…
€727,747
Квартира в okrug Chkalovskoe, Россия
Квартира
okrug Chkalovskoe, Россия
Площадь 262 м²
Арт. 3361552 Если вы искали тихую и стильную квартиру, то вы ее нашли! Клубный дом, проект …
€1,65 млн

Параметры недвижимости в okrug Chkalovskoe, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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