Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. округ Большая Охта
  5. Виллы

Виллы в округ Большая Охта, Россия

Вилла В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Медведевка, Россия
Квартира 1 комната
Медведевка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 6/7
Предлагаем к покупке 1 комнатную квартиру. Пoдxодит под льготную ипотеку "Гoсподдержкa 2020"…
€63,035
Квартира с кондиционером в городской округ Саратов, Россия
Квартира с кондиционером
городской округ Саратов, Россия
Этаж 2
I offer for sale Dachu-Dom, towards the Volga camp site, the Sokol boarding house, (SNT "Hig…
Цена по запросу
Квартира 1 комната в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 9/30
€97,008
Дом 4 комнаты в Центральный федеральный округ, Россия
Дом 4 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
Комнаты 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 17
4-х комнатная квартира в стиле восточный минимализм в ЖК Wellton park (Веллтон парк) В квар…
€984,576
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Студия 1 комната с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №195 общей пл…
€58,899
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ в Развилка, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, с Онлайн-показ
Развилка, Россия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
Этаж 7/12
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 1-к квартира №651 об…
€101,135
Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 5/11
€77,258
Квартира 2 комнаты в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 17/17
€138,600
Дом в Городец, Россия
Дом
Городец, Россия
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продам дом в г. Городец, 40м, 6 сот, газовое отопление двухконтурный котел Бош,   центральны…
€29,578
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Студия 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Этаж 3/15
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся студия №356 общей пл…
€68,685
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
€97,228
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 12/21
€100,037

Параметры недвижимости в округ Большая Охта, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти