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Количество комнат в округ Большая Охта, Россия

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1 объект найдено
Комната 8 комнат с мебелью в округ Большая Охта, Россия
Комната 8 комнат с мебелью
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 7/9
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА уютной комнаты с видом на тихий зелёный двор. Тёплый кирпичный дом удачно …
€16,971

Параметры недвижимости в округ Большая Охта, Россия

недорогая
элитная
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