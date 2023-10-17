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Квартиры в округ Большая Охта, Россия

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8 объектов найдено
Квартира 1 комната в округ Большая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 5/5
В прямой продаже тёплая светлая квартира. Дом кирпичный! Зелёный спокойный район, развитая…
€47,519
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 83 м²
Арт. 49248704 Семейная квартира с открыточным видом на Санкт-Петербург в жилом комплексе би…
€318,254
Квартира 1 комната в округ Большая Охта, Россия
Квартира 1 комната
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 4/5
Продаётся 1к.квартира в Красногвардейском р-не, Краснодонская ул. 19. Прямая продажа. Никт…
€61,095
Комната 8 комнат с мебелью в округ Большая Охта, Россия
Комната 8 комнат с мебелью
округ Большая Охта, Россия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Этаж 7/9
ПРЯМАЯ ПРОДАЖА уютной комнаты с видом на тихий зелёный двор. Тёплый кирпичный дом удачно …
€16,971
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 61 м²
Арт. 43281052 Предлагается часть квартиры у моста Петра Великого по самому низу рынка! Ц…
€63,262
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 58 м²
Арт. 40510765 Продается уникальная 2- кк квартира правильной планировки, площадью 57,8 кв.м…
€144,042
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 104 м²
Арт. 33624649 Отличная локация: дом на пересечении Среднеохтинского проспекта и Конторс…
€190,758
Квартира в округ Большая Охта, Россия
Квартира
округ Большая Охта, Россия
Площадь 38 м²
Арт. 23826334 Уважаемый покупатель!!! Вашему вниманию представляем продажу по переуступке …
€105,112

Параметры недвижимости в округ Большая Охта, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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