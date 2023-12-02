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Жильё в округ Академическое, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в округ Академическое, Россия
Квартира 1 комната
округ Академическое, Россия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
Этаж 8/9
Предлагается к продаже однокомнатная квартира у метро Гражданский пр-кт. Первый дом от мет…
€64,665
в месяц
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Параметры недвижимости в округ Академическое, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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