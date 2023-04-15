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Купить квартира-студия в Одинцово, Россия

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3 объекта найдено
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 32 м²
€ 120,098
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 32 м²
€ 121,024
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…
Студия 1 комнатав Одинцово, Россия
Студия 1 комната
Одинцово, Россия
1 Количество комнат 31 м²
€ 117,606
Жилой квартал «Сколковский» – современный квартал класса «комфорт+», расположенный в экологи…

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