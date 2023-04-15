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Купить дом в Одинцово, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнатыв Одинцово, Россия
Дом 3 комнаты
Одинцово, Россия
3 Количество комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 719,918
На продажу предлагается великолепный дом, который расположен в идеальном месте для комфортно…

Параметры недвижимости в Одинцово, Россия

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с бассейном
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