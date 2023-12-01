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Жильё в Обуховский округ, Россия

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Невский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Невский район, Россия
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 5/20
Продаётся 2-х комнатная квартира с дизайнерским ремонтом в ЖК "Невская звезда". Закрытая, о…
€156,135
в месяц
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Квартира 1 ванная в Невский район, Россия
Квартира 1 ванная
Невский район, Россия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 1/5
В продаже отличная, полноценная студия с качественным ремонтом в кирпичном доме. Один вз…
€36,877
в месяц
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Параметры недвижимости в Обуховский округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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