Купить недвижимость в городской округ Обнинск, Россия

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Обнинск
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34 объекта найдено
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Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 77,316
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 76,535
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
45 м²
€ 85,536
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
58 м²
€ 84,521
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
45 м²
€ 82,008
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 67,354
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
58 м²
€ 95,139
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 72,162
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 72,873
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 76,923
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 107,563
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат
85 м²
€ 132,421
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 66,389
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
65 м²
€ 94,728
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 76,492
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат
85 м²
€ 140,639
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 69,960
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
47 м²
€ 83,627
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 72,924
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
58 м²
€ 97,516
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
47 м²
€ 79,089
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 71,521
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
38 м²
€ 67,215
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 63,885
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
42 м²
€ 76,567
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
58 м²
€ 86,021
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 3 комнаты
Обнинск, Россия
3 Количество комнат
85 м²
€ 132,502
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 2 комнаты
Обнинск, Россия
2 Количество комнат
58 м²
€ 99,755
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
40 м²
€ 75,764
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
Квартира 1 комната
Обнинск, Россия
1 Количество комнат
47 м²
€ 69,783
Современный жилой комплекс на севере Обнинска в новом микрорайоне Заовражье, в 5 минутах от …
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Параметры недвижимости в городской округ Обнинск, Россия
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