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Жильё в Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 87,408
Продаётся участок ИЖС 10 соток в живописном месте Краснодарского края в посёлке Веселовка…

Параметры недвижимости в Novotamanskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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