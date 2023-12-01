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Дома в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
В продаже загородный дом в 5 км от Гатчины,бревенчатый ,крыша-мягкая черепица.Дом общей пл…
€82,176
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Параметры недвижимости в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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