Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Гатчинский район
  5. Novosvetskoe selskoe poselenie

Купить недвижимость в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комнатав Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 11/16 Этаж
€ 94,586
Продаётся квартира-студия, площадью 24,0 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 4 комнатыв Всеволожск, Россия
Квартира 4 комнаты
Всеволожск, Россия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м² 2/12 Этаж
€ 110,940
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 78,3 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 4 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м² 7/12 Этаж
€ 169,599
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 64,3 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м² 2/10 Этаж
€ 113,047
Продаётся 1-комнатная квартира, площадью 40,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 62 м² 11/16 Этаж
€ 163,043
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,8 кв. м на 11-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 4 комнатыв Северо-Восточный административный округ, Россия
Квартира 4 комнаты
Северо-Восточный административный округ, Россия
4 Количество комнат 100 м²
€ 673,088
Если в жизни встречается нечто необычное и захватывающее, мы восклицаем: «Это же как в кино!…
Квартира 3 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м² 13/17 Этаж
€ 212,937
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 65,5 кв. м на 13-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 12/16 Этаж
€ 84,950
Продаётся квартира-студия, площадью 23,7 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 2 комнатыв Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат 64 м²
€ 154,673
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 1 комнатав поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 24 м² 4/19 Этаж
€ 76,766
Продаётся квартира-студия, площадью 23,9 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнатыв поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м² 6/16 Этаж
€ 126,756
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,1 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 2 комнатыв Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м² 11/15 Этаж
€ 156,847
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 55,2 кв. м на 11-м этаже дома бизнес-кла…

Параметры недвижимости в Novosvetskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти