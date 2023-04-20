Купить дом в Novoselskaya volost, Россия

Дом 3 комнаты Novoselskaya volost, Россия 3 Количество комнат 91 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж

€ 25,705

Если вы мечтали о даче в красивой тихой деревне, куда можно приехать по хорошей дороге в л…