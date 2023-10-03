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Дома с бассейном в Новомосковский административный округ, Россия

поселение Сосенское
20
поселение Филимонковское
14
поселение Марушкинское
13
поселение Воскресенское
8
поселение Рязановское
6
поселение Десёновское
4
поселение "Мосрентген"
3
13 объектов найдено
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в поселение Марушкинское, Россия
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Марушкинское, Россия
Комнаты 8
Площадь 1 162 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 220-142, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
€1,13 млн
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Филимонковское, Россия
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Филимонковское, Россия
Комнаты 10
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
€1,74 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в Laptevo, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
Laptevo, Россия
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Код объекта в БД Агентства: 371-816, Калужское шоссе, 10 км от МКАД, Милорадово. …
€886,953
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 930 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-417, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,41 млн
Дом 8 комнат с мебелью, с бассейном, с сауной в поселение Десёновское, Россия
Дом 8 комнат с мебелью, с бассейном, с сауной
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 8
Площадь 1 280 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 140-945, Калужское шоссе, 15 км от МКАД, Ваутутинки к/п (Ватутин…
€2,89 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 900 м²
Код объекта в БД Агентства: 171-414, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€1,74 млн
Дом 11 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Десёновское, Россия
Дом 11 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 11
Площадь 720 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 134-127, Калужское шоссе, 16 км от МКАД, Искра к/п (Ватутинки). …
€1,30 млн
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Сосенское, Россия
Дом 9 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 9
Площадь 808 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 171-810, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€2,65 млн
Дом 10 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в поселение Марушкинское, Россия
Дом 10 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Марушкинское, Россия
Комнаты 10
Площадь 855 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 486-705, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Резиденция Николинские К…
€640,341
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Марушкинское, Россия
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Марушкинское, Россия
Комнаты 10
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 274-907, Киевское шоссе, 15 км от МКАД, Большое Покровское к/п (…
€578,351
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной в Bachurino, Россия
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
Bachurino, Россия
Комнаты 8
Площадь 1 105 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 565-607, Варшавское шоссе, 5 км от МКАД, Столбово-1 КП (Южное Бу…
€1,69 млн
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом в Пушкино, Россия
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
Пушкино, Россия
Комнаты 10
Площадь 857 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 189-719, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Праймвиль к/п (Пенино).…
€2,00 млн
Дом с мебелью, с бассейном, с интернетом в поселение Филимонковское, Россия
Дом с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Филимонковское, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 151-351, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Ели к/п (Фоминское). …
€915,875

Типы недвижимости в Новомосковский административный округ

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дуплексы

Параметры недвижимости в Новомосковский административный округ, Россия

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