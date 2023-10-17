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Жилая
Россия
Новомосковский административный округ
Дома
Дома в Новомосковский административный округ, Россия
поселение Сосенское
21
поселение Марушкинское
16
поселение Филимонковское
14
поселение Воскресенское
8
поселение Десёновское
6
Дом
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68 объектов найдено
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Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
170 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 728-704, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€358,814
Рекомендовать
Дом 6 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Воскресенское, Россия
6
270 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 145-735, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Ямонтово. …
€338,449
Рекомендовать
Дом 6 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной
поселение Филимонковское, Россия
6
200 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 231-807, Киевское шоссе, 14 км от МКАД, Бурцево КП (Бурцево). …
€339,419
Рекомендовать
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
170 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 728-702, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€368,512
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
поселение Филимонковское, Россия
5
196 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 535-929, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
€578,952
Рекомендовать
Дом 8 комнат с бассейном, с интернетом, с сауной
поселение Марушкинское, Россия
8
1 162 м²
4
Код объекта в БД Агентства: 220-142, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино КП (д.Крекшино)…
€1,13 млн
Рекомендовать
Дом
Марушкино, Россия
298 м²
2
Продается коттедж в поселке Марушкино Поле-4. Общая площадь дома 298 квадратных метра. Участ…
€319,044
Рекомендовать
Дом 6 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
поселение Десёновское, Россия
6
270 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 316-958, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Согласие-1 к/п (Фоминск…
€339,419
Рекомендовать
Дом с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
360 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 538-903, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Язово СНТ (Южное Бутово)…
€256,989
Рекомендовать
Дом с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Марушкинское, Россия
155 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 262-415, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Крекшино. …
€290,931
Рекомендовать
Дом 13 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
поселение Филимонковское, Россия
13
713 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 153-408, Калужское шоссе, 11 км от МКАД, Таксатор КП (Пенино). …
€775,815
Рекомендовать
Дом 10 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Марушкинское, Россия
10
499 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 486-708, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Резиденция Николинские К…
€746,722
Рекомендовать
Дом 8 комнат с водоснабжением
поселение Сосенское, Россия
8
390 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 171-123, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€669,140
Рекомендовать
Дом 8 комнат с сауной, с водоснабжением
поселение Сосенское, Россия
8
390 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 171-121, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Антоновка к/п (Зименки).…
€533,373
Рекомендовать
Дом 8 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
8
322 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 514-925, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
€229,835
Рекомендовать
Дом с водоснабжением, с канализацией
поселение Рязановское, Россия
528 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 731-401, Варшавское шоссе, 15 км от МКАД, Студенцы д. . …
€271,535
Рекомендовать
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
170 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 728-703, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€387,907
Рекомендовать
Дом 6 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Внуковское, Россия
6
300 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 411-901, Киевское шоссе, 10 км от МКАД, Внуково. …
€329,721
Рекомендовать
Дом 7 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
7
289 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 168-116, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Филатов Луг к/п (Зименки…
€577,012
2
Рекомендовать
Дом 7 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
поселение Филимонковское, Россия
7
316 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 535-827, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Синергия КП (Зименки). …
€1,26 млн
1
Рекомендовать
Дом 6 комнат с сауной, с водоснабжением, с канализацией
поселение Воскресенское, Россия
6
274 м²
3
Код объекта в БД Агентства: 166-939, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Президент к/п. …
€630,350
Рекомендовать
Дом 12 комнат с мебелью, с интернетом, с сауной
поселение Воскресенское, Россия
12
453 м²
4
Код объекта в БД Агентства: 585-908, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Городище. …
€528,524
Рекомендовать
Дом 8 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
8
350 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 479-203, Киевское шоссе, 7 км от МКАД, Бремен КП. …
€187,165
Рекомендовать
Дом 6 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
6
220 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 491-901, Киевское шоссе, 5 км от МКАД, Пушкино КП (Валуево). …
€252,140
1
Рекомендовать
Дом 10 комнат с мебелью, с бассейном, с интернетом
поселение Филимонковское, Россия
10
900 м²
4
Код объекта в БД Агентства: 581-704, Калужское шоссе, 14 км от МКАД, Творчество КП (Жуковка)…
€1,75 млн
1
Рекомендовать
Дом 5 комнат с водоснабжением, с канализацией
Красные Горки, Россия
5
204 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 236-211, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
€260,868
Рекомендовать
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
170 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 728-701, Калужское шоссе, 7 км от МКАД, Филатовские Резиденции К…
€378,210
1
Рекомендовать
Дом 5 комнат с мебелью, с интернетом, с водоснабжением
поселение Марушкинское, Россия
5
210 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 421-916, Киевское шоссе, 18 км от МКАД, Западная долина к/п (Бол…
€426,698
1
Рекомендовать
Дом 5 комнат с водоснабжением, с канализацией
Красные Горки, Россия
5
197 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 236-210, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Красные горки (Власово).…
€320,024
Рекомендовать
Дом 5 комнат с интернетом, с водоснабжением, с канализацией
поселение Сосенское, Россия
5
183 м²
2
Код объекта в БД Агентства: 168-115, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Филатов Луг к/п (Зименки…
€533,373
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