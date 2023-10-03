ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
Новомосковский административный округ
Дуплексы
Дуплексы с бассейном в Новомосковский административный округ, Россия
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
2
44 м²
9
Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира недалеко от станции метро Речной вокзал.…
€166,280
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
2
1
62 м²
10/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 61,6 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
€78,557
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
4
106 м²
16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 4-к квартира №1207 о…
€191,519
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
2
53 м²
5/17
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€97,920
Рекомендовать
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
1
25 м²
19/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №303 общ…
€68,890
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Северо-Восточный административный округ, Россия
3
81 м²
34/38
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №801 об…
€401,259
Рекомендовать
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
6
175 м²
2/4
Продаю половину 1/2 дома. С отдельным входом, два этажа. Распланирован на отдельные квартиры…
€272,629
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
5
2
142 м²
2/15
Продаётся 5-комнатная квартира, площадью 141,6 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кл…
€338,353
Рекомендовать
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
1
51 м²
34/43
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес класса. Продаётся 1-к квартира №912 общ…
€213,153
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
76 м²
10/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
€159,102
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Десна, Россия
3
1
54 м²
5/15
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 53,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
€109,292
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
2
62 м²
3/14
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
€127,953
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Новомосковский административный округ, Россия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL