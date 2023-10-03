Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Новомосковский административный округ
  5. Дуплексы

Дуплексы с бассейном в Новомосковский административный округ, Россия

Дуплекс В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 2 комнаты в Северный административный округ, Россия
Дом 2 комнаты
Северный административный округ, Россия
Комнаты 2
Площадь 44 м²
Количество этажей 9
Вашему вниманию предлагается двухкомнатная квартира недалеко от станции метро Речной вокзал.…
€166,280
Квартира 2 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 2 комнаты
Красное Село, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Этаж 10/11
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 61,6 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
€78,557
Квартира 4 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг в Развилка, Россия
Квартира 4 комнаты с парковка, с Онлайн-показ, возможен торг
Развилка, Россия
Комнаты 4
Площадь 106 м²
Этаж 16/16
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт. Продаётся 4-к квартира №1207 о…
€191,519
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Квартира 2 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 5/17
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 2-к квартира №8…
€97,920
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 19/24
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №303 общ…
€68,890
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Северо-Восточный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Северо-Восточный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 81 м²
Этаж 34/38
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №801 об…
€401,259
Квартира 6 комнат в Сочи, Россия
Квартира 6 комнат
Сочи, Россия
Комнаты 6
Площадь 175 м²
Этаж 2/4
Продаю половину 1/2 дома. С отдельным входом, два этажа. Распланирован на отдельные квартиры…
€272,629
Квартира 5 комнат в поселение Сосенское, Россия
Квартира 5 комнат
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
Этаж 2/15
Продаётся 5-комнатная квартира, площадью 141,6 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кл…
€338,353
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Квартира 1 комната с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 1
Площадь 51 м²
Этаж 34/43
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс Бизнес класса. Продаётся 1-к квартира №912 общ…
€213,153
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 10/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,8 кв. м на 10-м этаже дома комфорт-кл…
€159,102
Квартира 3 комнаты в Десна, Россия
Квартира 3 комнаты
Десна, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 5/15
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 53,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
€109,292
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 3/14
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,3 кв. м на 3-м этаже дома комфорт-кла…
€127,953

Параметры недвижимости в Новомосковский административный округ, Россия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти