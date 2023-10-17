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Дуплексы в Новомосковский административный округ, Россия

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3 объекта найдено
Дуплекс 9 комнат с интернетом, с сауной, с водоснабжением в поселение Марушкинское, Россия
Дуплекс 9 комнат с интернетом, с сауной, с водоснабжением
поселение Марушкинское, Россия
Комнаты 9
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 486-701, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Резиденция Николинские К…
€318,488
Дуплекс 9 комнат с интернетом, с сауной, с водоснабжением в поселение Марушкинское, Россия
Дуплекс 9 комнат с интернетом, с сауной, с водоснабжением
поселение Марушкинское, Россия
Комнаты 9
Площадь 435 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 486-702, Киевское шоссе, 21 км от МКАД, Резиденция Николинские К…
€350,022
Дуплекс 6 комнат с водоснабжением, с канализацией в поселение Филимонковское, Россия
Дуплекс 6 комнат с водоснабжением, с канализацией
поселение Филимонковское, Россия
Комнаты 6
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …
€145,988

Параметры недвижимости в Новомосковский административный округ, Россия

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