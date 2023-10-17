Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Новомосковский административный округ
  5. Квартиры

Квартиры в Новомосковский административный округ, Россия

поселение Сосенское
6455
поселение Десёновское
1848
поселение Московский
8
поселение Марушкинское
5
поселение Рязановское
5
поселение Внуковское
4
поселение Воскресенское
4
поселение Филимонковское
3
Квартира В архив
Очистить
8 334 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 4/15
€139,979
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/15
€82,096
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/15
€87,731
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 5/15
€89,203
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 8/15
€114,686
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 6/15
€84,374
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 6/16
€138,644
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 6/16
€82,895
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2/15
€91,166
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 8/15
€83,100
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/15
€81,591
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/15
€108,862
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/16
€59,601
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 7/15
€82,567
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 7/15
€88,034
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/16
€135,615
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/16
€108,481
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Этаж 10/15
€127,985
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 6/16
€61,656
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/16
€137,166
Квартира 3 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 3/16
€136,698
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 9/15
€88,694
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 8/15
€61,826
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/16
€91,796
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 12/15
€56,538
Квартира 4 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6/16
€120,396
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 3/16
€63,949
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/16
€91,454
Квартира 1 комната в поселение Десёновское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/16
€82,519
Квартира 2 комнаты в поселение Десёновское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Десёновское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 7/15
€84,703

Параметры недвижимости в Новомосковский административный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти