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Купить дом в Novolikeevskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Домв Novolikeevskiy selsovet, Россия
Дом
Novolikeevskiy selsovet, Россия
60 м² Количество этажей 2
€ 5,542
В продаже садовый домик в СНТ Пятигорье Кстовского района.  На участке в 6 соток размещают…

Параметры недвижимости в Novolikeevskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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