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Жильё в район Новогиреево, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в район Новогиреево, Россия
Квартира 1 комната
район Новогиреево, Россия
Комнаты 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/5
Продается 1 комнатная квартира. До метро 11 минут пешком. Развитая инфраструктура. 1 Собстве…
€97,208
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Параметры недвижимости в район Новогиреево, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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