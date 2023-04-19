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Купить недвижимость в Новое Девяткино, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Новое Девяткино, Россия
Квартира 2 комнаты
Новое Девяткино, Россия
2 Количество комнат 59 м² 3/10 Этаж
€ 72,402
Арт. 42886326. Предлагается к продаже комфортная и уютная, просторная двухкомнатная кварт…
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