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Дома в Novodevyatkinskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 9 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Novodevyatkinskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 9 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Novodevyatkinskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 606 м²
Этаж 1/3
Продается дом с удачным расположением в охраняемом коттеджном поселке "НОВОЕ ДЕВЯТКИНО (Gre…
€623,139
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Параметры недвижимости в Novodevyatkinskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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