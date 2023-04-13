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Купить квартира-студия в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Санкт-Петербург
138
Пушкин
86
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138 объектов найдено
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 73,357
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,679
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,650
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,693
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 73,563
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,722
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,251
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,914
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,195
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,068
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 78,680
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 67,974
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,270
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,595
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 72,272
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,336
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,648
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,380
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,658
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 3,083
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 3,032
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,167
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,167
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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