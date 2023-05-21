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Количество комнат с видом на горы в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Санкт-Петербург
14
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
3
Гатчина
3
Калининградская область
3
Ленинградская область
3
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Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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