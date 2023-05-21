Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ

Жильё с видом на горы в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Кудрово
8
Парголово
8
Elizavetinskoe selskoe poselenie
7
Пионерский
7
Шушары
7
Полесск
6
Kalitinskoe selskoe poselenie
5
Klopickoe selskoe poselenie
5
Показать больше
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 22 м²
Этаж 3/15
€ 84,694
Продаётся квартира-студия, площадью 22,3 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 3 комнаты в Санкт-Петербург, Россия
Квартира 3 комнаты
Санкт-Петербург, Россия
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 7/9
€ 91,755
Продаётся 3-х комнатная квартира с ИЗОЛИРОВАННЫМИ комнатами общей площадью 65,2 кв.м. + б…
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 9/17
€ 177,393
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 79,1 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира в Саратов, Россия
Квартира
Саратов, Россия
Этаж 25/25
Цена по запросу
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Этаж 2/10
€ 156,422
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 62,8 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 12/15
€ 203,303
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 69,9 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 3 комнаты в Новоподрезково, Россия
Квартира 3 комнаты
Новоподрезково, Россия
Комнаты 3
Площадь 78 м²
€ 219,603
Москва или Петербург, энергия, бьющая ключом, или спокойная вдумчивость? Создателям ЖК «1-й …
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 11/15
€ 163,230
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 11-м этаже дома бизнес-кла…
Квартира 3 комнаты в Красное Село, Россия
Квартира 3 комнаты
Красное Село, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Этаж 5/9
€ 106,523
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,7 кв. м на 5-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 3 комнаты в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 507,591
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 3/17
€ 90,411
Продаётся квартира-студия, площадью 25,5 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-класса в …
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
Этаж 8/16
€ 145,064
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 39,4 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти