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Купить недвижимость возле озера в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Волосово
9
Кудрово
9
Рощинское городское поселение
8
Шушары
8
Пионерский
7
Elizavetinskoe selskoe poselenie
6
Pudostskoe selskoe poselenie
6
Агалатовское сельское поселение
6
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимостив Калининград, Россия
Квартира 2 спальни с Покупка недвижимости
Калининград, Россия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м² 1/4 Этаж
€ 211,512
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН, ориентир ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО. Продаётся 2 комнатная квартира в тихом центр…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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