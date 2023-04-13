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Купить коттедж в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Ленинградская область
6
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
1
Klopickoe selskoe poselenie
1
Pudostskoe selskoe poselenie
1
Verevskoe selskoe poselenie
1
Гатчина
1
Город Всеволожск
1
Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттедж 14 комнатв Всеволожск, Россия
Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат 707 м² Количество этажей 2
€ 1,609,274
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …
Коттедж 4 комнатыв Issadskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат 188 м² Количество этажей 2
€ 108,403
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…
Коттедж 3 комнатыв Гатчина, Россия
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат 142 м² 1/2 Этаж
€ 178,808
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Коттедж 3 комнатыв Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 116 м² 1/2 Этаж
€ 122,372
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Коттедж 5 комнатв Verevskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат 243 м² 1/2 Этаж
€ 167,633
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…
Коттедж 12 комнатв Torosovo, Россия
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат 2 ванных комнат 397 м² 1/3 Этаж
€ 687,294
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток  зе…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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