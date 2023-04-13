Купить коттедж в Северо-Западный федеральный округ, Россия

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Коттедж 14 комнат
Всеволожск, Россия
14 Количество комнат
707 м²
Количество этажей 2
€ 1,609,274
Арт. 46743340. Продается элитный коттедж 707 кв. м в «золотом треугольнике» в г. Всеволожск …
Коттедж 4 комнаты
Issadskoe selskoe poselenie, Россия
4 Количество комнат
188 м²
Количество этажей 2
€ 108,403
Предлагается к продаже для круглогодичного проживания бревенчатый дом с благоустроенным земе…
Коттедж 3 комнаты
Гатчина, Россия
3 Количество комнат
142 м²
1/2 Этаж
€ 178,808
Продается двухэтажный дом 2008 г.п. в Гатчине общей площадью 141,8 кв.м на участке 12 соток…
Коттедж 3 комнаты
Pudostskoe selskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат
116 м²
1/2 Этаж
€ 122,372
Продается отличный зимний дом, фундамент - бетонные сваи стены- сип панели обшит сайдингом…
Коттедж 5 комнат
Verevskoe selskoe poselenie, Россия
5 Количество комнат
243 м²
1/2 Этаж
€ 167,633
В коттедже застройки Горки Лэнд продаётся двухэтажный дом с хорошей планировкой. Дом строил…
Коттедж 12 комнат
Torosovo, Россия
12 Количество комнат
2 ванных комнат
397 м²
1/3 Этаж
€ 687,294
Предлагаю к продаже Усадьбу для ведения личного подсобного хозяйства: это 80 соток зе…
Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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