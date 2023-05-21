Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Северо-Западный федеральный округ
  4. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Северо-Западный федеральный округ, Россия

Санкт-Петербург
1066
Ленинградская область
678
Город Всеволожск
551
Калининградская область
256
Красное Село
149
Пушкин
148
Gatchinskoe gorodskoe poselenie
44
Гатчина
44
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Студия 1 комната в район Некрасовка, Россия
Студия 1 комната
район Некрасовка, Россия
Комнаты 1
Площадь 135 м²
€ 280,230
  Жилой комплекс «Некрасовка» расположен на юго-востоке Москвы, в районе с развитой социаль…
Дом 2 комнаты в поселение Вороновское, Россия
Дом 2 комнаты
поселение Вороновское, Россия
Комнаты 2
Площадь 116 м²
Количество этажей 12
€ 2,438,541
Продается роскошная квартира с панорамными видами на Сити и высотки на последнем этаже в ве…
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 7/9
€ 167,092
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 78,9 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в Москва, Россия
Квартира 1 комната
Москва, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 12/30
€ 88,417
Продаётся квартира-студия, площадью 23,1 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-класса …
Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 4
Площадь 100 м²
€ 551,539
ROTTERDAM – это жилой комплекс бизнес-класса, в котором находят отражение все основные жизне…
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 15/17
€ 180,426
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,9 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 3/18
€ 140,617
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 37,2 кв. м на 3-м этаже дома бизнес-клас…
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 8/10
€ 141,997
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 54,0 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 23 м²
Этаж 16/18
€ 102,286
Продаётся квартира-студия, площадью 22,6 кв. м на 16-м этаже дома бизнес-класса в…
Квартира 1 комната в поселение Сосенское, Россия
Квартира 1 комната
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
Этаж 9/16
€ 96,828
Продаётся квартира-студия, площадью 23,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-класса в…
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/16
€ 150,203
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 50,5 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
Дом в Altunino, Россия
Дом
Altunino, Россия
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
€ 20,775
Продаю дом в с. Алтунино Вачского района Нижегородской области (100 км. от Н. Новгорода). До…

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

квартиры-студии
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Северо-Западный федеральный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти